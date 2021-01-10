10 Ocak 2021, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'da Marius Sumudica dönemi kapandı!

Gaziantep'te Sumudica dönemi kapandı!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

ekiplerinden , sözleşme görüşmeleri yaptığı teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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