Gaziantep FK'da Marius Sumudica dönemi kapandı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sözleşme görüşmeleri yaptığı teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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