09 Ocak 2021, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması! Sözleşme...

Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması! Sözleşme...
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

resmi sitesinden Teknik Direktör açıklaması yapıldı. İşte detaylar...

, Teknik Direktör ile sözleşme görüşmelerine başlandığını açıkladı. Rumen teknik adama yeni sözleşme teklif edildiği ve yanıt beklendiği paylaşıldı. İşte Gaziantep FK cephesinden yapılan açıklamanın tamamı;

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan şampiyonluk sözleri!

" Başkanımız önderliğinde geçtiğimiz gün takımımızın 'da kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımımızın önümüzdeki süreç hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sözleşme konuları gündeme getirilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir.

Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica'yla önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenilmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Saygılarımızla

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