09 Aralık 2020, Çarşamba

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Marius Sumudica'dan Başakşehir'e destek! "Hakem bedelini ödemeli"

Sumudica: Hakem bedelini ödemeli
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

ekiplerinden FK'yı çalıştıran , - maçının 4. hakeminin 'ya yönelik yaptığı ırkçı saldırıyla ilgili "Hakemin büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Hatasının bedelini ödemeli. Başakşehir haklı" dedi.

ekibi FK'nın teknik patronu , Saint-Germain ile İstanbul 'in karşı karşıya geldiği H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü 'ya yönelik ırkçı saldırısını kınadı.

"HAKEM BEDELİNİ ÖDEMELİ"

Başakşehir'in tepkisinde haklı olduğunu vurgulayan Sumudica, "'de çalışan Romanyalı bir hocayım. Pazar günü ligde Başakşehir ile oynayacağız. Dünkü maçtaki hakem de Romanyalıydı. Benim için siyah ya da beyaz insan ayrımı yoktur. Renklerin hiçbir farkı yoktur, ayıramazsınız. Ayrıca benim takımımda da siyahi oyuncular bulunuyor. Büyük bir saygım var ve bu saygımın renklerle bir ilgisi yok. Hakemin büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Böyle konuşması mümkün bir durum değildir. Böyle söylememek istemiş olsa bile ceza almalıdır. Hatasının bedelini ödemeli. Sumudica'nın bunu yapanlarla aynı gösterilmesini istemiyorum. Türkiye'de çalışıyorum, Türk insanlarına ve siyahi insanlara saygım var. Önemli olan ırkçı olmamak ve desteklememek. Eğer ırkçıysanız hiçbir yeriniz yok. Romanyalıyım ve bu durumdan hoşlanmıyorum ve Başakşehir haklı" diye konuştu.

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