Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2 futbolcu ve 2 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2 futbolcu ve 2 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımıza rutin olarak yapılan Covid-19 tarama testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir.

Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.

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