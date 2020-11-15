15 Kasım 2020, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'dan corona virüsü (Covid-19) açıklaması! 4 kişinin testi pozitif

Süper Lig ekibinde 4 pozitif vaka!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

ekiplerinden FK, 2 futbolcu ve 2 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekiplerinden FK, 2 futbolcu ve 2 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımıza rutin olarak yapılan Covid-19 tarama testinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Kulübümüz tarafından yapılan Covid-19 testleri neticesinde pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı üçe yükselmiştir.

Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.

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