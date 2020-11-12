12 Kasım 2020, Perşembe

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'da 2 corona virüsü vakası!

Süper Lig ekibinde 2 Covid-19 vakası!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

ekiplerinden FK, bir futbolcu ve bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekiplerinden Futbol Kulübünde biri futbolcu iki kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin Kovid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ile personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Canlı yayında hakemlere ağır sözler! haberin devamı

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