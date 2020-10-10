10 Ekim 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK 0-0 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Antep Adana maçında gol sesi çıkmadı
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

'e milli maçlar nedeniyle ara verilmesinin ardından kulüpler de hazırlık karşılaşmalarında form tutmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden FK, 1. Lig temsilcisi 'la mücadele etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 'de, FK ile 1. Lig temsilcisi hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kupanın sahibi Sivasspor! haberin devamı

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