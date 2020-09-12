12 Eylül 2020, Cumartesi
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Günay Güvenç gözyaşlarına hakim olamadı
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Gaziantep FK'da kaleci Günay Güvenç, ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golün ardından soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapadı. Gaziantep ekibinin kalecisi Günay Güvenç, ilk yarı sonunda soyunma odasına girerken gözyaşlarına hakim olamadı. Morali bozulan 29 yaşındaki kaleci bir süre sahada kaldı ve daha sonra soyunma odasına gitti.
Günay Güvenç, ilk yarıda kalesinde 3 gol görmesine rağmen iki Feghouli ve bir de Luyindama'nın zor şutlarını çıkardı.
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