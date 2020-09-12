12 Eylül 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Günay Güvenç gözyaşlarına hakim olamadı

Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

'in ilk haftasında deplasmanına konuk olan FK'da kaleci , ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golün ardından soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı.

'in ilk haftasında deplasmanda ile karşılaşan FK mücadelenin ilk yarısını 3-0 geride kapadı. Gaziantep ekibinin kalecisi , ilk yarı sonunda soyunma odasına girerken gözyaşlarına hakim olamadı. Morali bozulan 29 yaşındaki kaleci bir süre sahada kaldı ve daha sonra soyunma odasına gitti.

Günay Güvenç, ilk yarıda kalesinde 3 gol görmesine rağmen iki Feghouli ve bir de Luyindama'nın zor şutlarını çıkardı.


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