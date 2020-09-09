Sumudica gidici

Gaziantep'te Sumudica, Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediğini ancak sezon sonu ayrılmayı planladığını söyledi.

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Gaziantep'te Sumudica, Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediğini ancak sezon sonu ayrılmayı planladığını söyledi. Rumen hoca, "Serbest kalma maddem var ama takımı yüzüstü bırakamazdım" dedi.