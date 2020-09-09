09 Eylül 2020, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Sumudica gidici

Sumudica gidici
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Gaziantep'te Sumudica, Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediğini ancak sezon sonu ayrılmayı planladığını söyledi.

Gaziantep'te Sumudica, Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediğini ancak sezon sonu ayrılmayı planladığını söyledi. Rumen hoca, "Serbest kalma maddem var ama takımı yüzüstü bırakamazdım" dedi.
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