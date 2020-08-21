21 Ağustos 2020, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK Andre ile anlaştı!

Gaziantep'ten forvete takviye!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

ekiplerinden FK, Gremio forması giyen 'yi ettiğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 29 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FK, 29 yaşındaki forvet ile anlaşıldığını duyurdu. Brezilyalı oyuncu, kendisini kırmızı-siyahlılara 2 yıllığına bağlayan imzayı attı.

Gaziantep Kulübü, transferi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Kariyerinde Brezilya Milli Takımı forması da giyen Andre, kendisini 2 yıllığına kulübümüze bağlayacak olan sözleşmeye imza attı!"

ANDRE FELIPE KİMDİR?

27 Eylül 1990 tarihinde Brezilya'nın Cabo Frio şehrinde dünyaya gelen Andre, futbola ülkesinin köklü takımlarından Santos da başladı. Kariyerinde Santos, Dynamo Kiev, Bordeaux, Sporting Lizbon gibi önemli takımlarda forma giyen Andre, forvet mevkisinde forma giyiyor. Güçlü fiziği ve usta bitiriciliğiyle adından söz ettiren Andre Felipe, dört kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi. Kariyerinde 296 karşılaşmada forma giyen Sambacı futbolcu, 83 gol atarken 19 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Andre'ye kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Sumudica: Hedefimiz ligi ilk 10'da bitirmek Sumudica: Hedefimiz ligi ilk 10'da bitirmek
Burada olmaktan çok mutluyum "Burada olmaktan çok mutluyum"
Transfer iddialarına yanıt verdi! Her futbolcu... Transfer iddialarına yanıt verdi! "Her futbolcu..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör