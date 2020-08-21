Gaziantep FK Andre ile anlaştı!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Gremio forması giyen Andre'yi transfer ettiğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 29 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gaziantep FK, 29 yaşındaki forvet Andre ile anlaşıldığını duyurdu. Brezilyalı oyuncu, kendisini kırmızı-siyahlılara 2 yıllığına bağlayan imzayı attı.
Gaziantep Kulübü, transferi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
"Kariyerinde Brezilya Milli Takımı forması da giyen Andre, kendisini 2 yıllığına kulübümüze bağlayacak olan sözleşmeye imza attı!"
ANDRE FELIPE KİMDİR?
27 Eylül 1990 tarihinde Brezilya'nın Cabo Frio şehrinde dünyaya gelen Andre, futbola ülkesinin köklü takımlarından Santos da başladı. Kariyerinde Santos, Dynamo Kiev, Bordeaux, Sporting Lizbon gibi önemli takımlarda forma giyen Andre, forvet mevkisinde forma giyiyor. Güçlü fiziği ve usta bitiriciliğiyle adından söz ettiren Andre Felipe, dört kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi. Kariyerinde 296 karşılaşmada forma giyen Sambacı futbolcu, 83 gol atarken 19 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Andre'ye kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.
⚡️ TRANSFER | ANDRE FELIPE GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 21, 2020
👉 https://t.co/8EkUrXnGQa pic.twitter.com/sgxuPMj1Tn
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