10 Ağustos 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep'te Maxim müjdesi

Gaziantep'te Maxim müjdesi
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.08.2020

Teknik Direktör Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ligin flaş ekiplerinden Gaziantep FK'nin, Bundesliga ekibi Mainz'den kiraladığı Maxim ile 2 yıllık anlaştığı öğrenildi.

Teknik Direktör Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ligin flaş ekiplerinden Gaziantep FK'nin, Bundesliga ekibi Mainz'den kiraladığı Maxim ile 2 yıllık anlaştığı öğrenildi. Bonservis bedeli ödemeden bu transferi gerçekleştiren kırmızı-siyahlıların, kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan 30 yaşındaki golcüye, yıllık 900 bin euro ödeyeceği bildirildi. Geçen sezon devre arasında Gaziantep'e gelen Rumen santrfor, dikkat çeken bir performansa imza attı. Güney ekibinde toplam 15 resmi karşılaşmaya çıkan Maxim, bu maçlarda 7 gol attı ve 2 de asist yaptı.

SUMUDICA ÇOK MUTLU
Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı Rumen hocası Sumudica, ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Paradan daha önemli şeyler var. Avrupa'dan ayrılmak istemiyorum. beni daha güçlü bir hale getirdi. Bir yıllık sözleşmem var. Sanırım Astra'dan sonra ilk kez bir takımda 1 yıldan fazla kalacağım" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Enver Cenk Şahin Gaziantep FK'da Enver Cenk Şahin Gaziantep FK'da
Gaziantep FK'nın hedefi kadroyu korumak Gaziantep FK'nın hedefi kadroyu korumak
Djilobodji'den kariyer rekoru Djilobodji'den kariyer rekoru
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör