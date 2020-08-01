01 Ağustos 2020, Cumartesi

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Djilobodji'den kariyer rekoru

Djilobodji'den kariyer rekoru
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Sezon başı transfer olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'nde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Papy Djilobodji, stoper mevkisinde görev almasına karşın 33 maçta 6 gol atıp kariyerinin en skorer dönemini yaşadı.

Fransa 2. Lig ekibi Guingamp'dan kırmızı-siyahlı takıma transfer edilen 31 yaşındaki Senegalli savunma oyuncu, gösterdiği performansla alkış aldı.

İlk profesyonel sözleşmesini Fransa ekiplerinden Nantes'la 2009-2010 sezonunda imzalayan Papy Djilobodji, 2015-2016'da 'in önemli takımlarından Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea formasını yalnızca 'nda 1 maçta 30 dakika süreyle giyen ve daha sonra kiralık olarak çeşitli takımlara gönderilen Djilobodji, 2015-2016'dan Türkiye'ye gelene kadar geçen süreçteki 3 sezon boyunca gol sevinci yaşayamadı.

Gaziantep FK formasıyla 'de 33 maçta görev yapan ve 2 bin 913 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Djilobodji, bu süre içerisinde 6 kez gol sevinci yaşadı ve kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi.

Senegal 'nın da formasını giyen Papy Djilobodji'nin son 10 sezonluk lig performansı şöyle:

SezonTakımLigGörev aldığı maç sayısıGolAsist
2019-20Gaziantep FKSüper Lig3362
2018-19GuingampFransa 1. Lig4--
2017-18DijonFransa 1. Lig30-1
2016-17Sunderlandİngiltere Premier Lig18--
2015-16Werder BremenAlmanya 1. Lig1421
2014-15NantesFransa 1. Lig31--
2013-14NantesFransa 1. Lig283-
2012-13NantesFransa 2. Lig36--
2011-12NantesFransa 2. Lig3641
2010-11NantesFransa 2. Lig2721

- Djilobodji: "Gaziantep'te olmaktan mutluyum"

Tecrübeli oyuncu Papy Djilobodji, AA muhabirine, Gaziantep FK'ye gelmeden önce de Süper Lig'den birçok transfer teklifi aldığını söyledi.

O dönemlerde transferinin gerçekleşmediğini belirten Djilobodji, şunları kaydetti:

"Sonunda Gaziantep FK'nin teklifini kabul ederek bu güzel ülkeye transfer olma şansı yakaladım. Gerçekten ilk yılımız olmasına rağmen Süper Lig'de güzel işler başardık. Türkiye'nin, Avrupa'nın en zorlu liglerinden birisi olduğunu düşünüyorum ve bu bilinçle mücadele ettik. Elbette kariyerimde en çok gol attığım sezonu yaşadım ve bu beni de çok mutlu etti. Gaziantep'te olmaktan mutluyum. Umarım önümüzdeki sezonlarda da bu başarıyı sürdüreceğiz. Hocamız Marius Sumudica'nın taktik bilgisi ve bizlere olan inancını hissetmemizin de başarımızda büyük katkısı olduğuna inanıyorum."



Kaynak: AA
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