25 Temmuz 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Antep unvan peşinde

Antep unvan peşinde
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

Corona arası sonrasında çıktığı 7 maçta bileği bükülmeyen Gaziantep FK, bugün düşmeme mücadelesi veren karşısında da bu serisini taçlandırmak istiyor.

Corona arası sonrasında çıktığı 7 maçta bileği bükülmeyen Gaziantep FK, bugün düşmeme mücadelesi veren karşısında da bu serisini taçlandırmak istiyor. Kırmızı- siyahlılar, teknik Direktör Sumudica'nın cezası nedeniyle görev alamayacağı maçta galibiyet hedefliyor.

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