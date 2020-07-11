11 Temmuz 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'da Covid-19 test sonuçlarını negatif!

Gaziantep Covid-19 test sonuçlarını açıkladı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

'nde maçı öncesi corona virüsü testleri gerçekleşti. Teknik ekip ve futbolculara yapılan test sonuçları negatif çıktı.

'nde, deplasmanda oynanacak maçı öncesi yapılan corona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da futbolcular, teknik kadro ve personeller corona virüsü testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları açıklandı

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