Gaziantep FK'da Covid-19 test sonuçlarını negatif!

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Kayserispor maçı öncesi corona virüsü testleri gerçekleşti. Teknik ekip ve futbolculara yapılan test sonuçları negatif çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçı öncesi yapılan corona virüs testinde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da futbolcular, teknik kadro ve personeller corona virüsü testinden geçti. Yapılan testlerde tüm sonuçlar negatif çıktı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız ve personellerimize bugün yapılan Covid-19 testi negatif olarak sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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