17 Haziran 2020, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Antep'ten Aslan'a gözdağı

Antep'ten Aslan'a gözdağı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 17.06.2020

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, G.Saray'ı mağlup etmek istediklerini söyledi.

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, G.Saray'ı mağlup etmek istediklerini söyledi. Özmen, "Üzerlerinde ağır stres olacak ve biz de bunu fırsata çevireceğiz. Hedefimiz Galatasaray'ı İstanbul'da yenmek, puanla dönmek istiyoruz. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Zorlu bir dönemin içinde olduklarını hatırlatan Özmen, bu dönemde sabah akşam oyuncularla ilgilenildiğini ve onlara 'sizler bizim ailemizsiniz' mesajı verildiğini hatırlatarak sözlerini noktaladı.
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