Antep'ten Aslan'a gözdağı

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, G.Saray'ı mağlup etmek istediklerini söyledi.

DİĞER

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, G.Saray'ı mağlup etmek istediklerini söyledi. Özmen, "Üzerlerinde ağır stres olacak ve biz de bunu fırsata çevireceğiz. Hedefimiz Galatasaray'ı İstanbul'da yenmek, puanla dönmek istiyoruz. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Zorlu bir dönemin içinde olduklarını hatırlatan Özmen, bu dönemde sabah akşam oyuncularla ilgilenildiğini ve onlara 'sizler bizim ailemizsiniz' mesajı verildiğini hatırlatarak sözlerini noktaladı.