15 Haziran 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Marius Sumudica: 2-3 puan daha alırsak ligde kalırız

Sumudica: 2-3 puan daha alırsak ligde kalırız
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.06.2020

FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada 2-3 puan daha aldıkları takdirde ligde kalacaklarını söyledi.

Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-1 berabere biten Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ligde yer alan iyi bir takıma karşı önemli bir puan aldıklarını ve ligin kalan kısımlarından iki yada üç puan daha almaları halinde ligde kalacaklarına inandığını söyleyen Sumudica, "Bugün bir puan kazandık. Takımımız hazır değildi. Maçın ilk yarısını biz domine ettik ama ikinci yarı kontrol rakipteydi. Bugün bir puan kazandık ve 33 puana yükseldik. O yüzden alınacak her puan kıymetli ve önemli. Bu ligde her maç ayrı bir zorluk derecesinde oynanıyor. Çok farklı bir ortamda futbol oynuyoruz. Oyuncular da ben de bu ortama alışamadık. Maçlarda her şey olabiliyor. Biz, iki yada üç puan daha alırsak ligde kalırız diye düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki maçlara odaklanıp bu puanları toplamak istiyoruz. Sonrasında da gelecek yılın planını yapmaya başlamak istiyoruz. Bugün iyi futbol oynamadı, yani istediğimiz gibi oynamadık. Benim amacım her zaman iyi futbol oynatmak ve bunu çözeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK ve Ankaragücü puanları paylaştı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Gaziantep FK ve Ankaragücü puanları paylaştı Gaziantep FK ve Ankaragücü puanları paylaştı
Gaziantep FK Covid-19 test sonuçlarını açıkladı! Gaziantep FK Covid-19 test sonuçlarını açıkladı!
Antep inançlı Antep inançlı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör