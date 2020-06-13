13 Haziran 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'de Covid-19 testleri negatif çıktı

Gaziantep FK Covid-19 test sonuçlarını açıkladı!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

ekiplerinden FK'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik heyet ve personelin, geçen gün koronavirüs testine tabi tutulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

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