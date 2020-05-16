16 Mayıs 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep’te şarkılı idman

Gaziantep’te şarkılı idman
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

G.Antep FK, moral ve motivasyonu arttırmak için futbolcuların seçtikleri şarkılarla idman yaptı. Futbolcuların şarkı listesi eşliğinde yapılan çalışma, neşeli anlara sahne oldu. İdmana; karantina süreci yeni biten Biyik, kaleci Günay ve Diarra ile karantinadaki Maxim katılmadı.

G.Antep FK, moral ve motivasyonu arttırmak için futbolcuların seçtikleri şarkılarla idman yaptı. Futbolcuların şarkı listesi eşliğinde yapılan çalışma, neşeli anlara sahne oldu. İdmana; karantina süreci yeni biten Biyik, kaleci Günay ve Diarra ile karantinadaki Maxim katılmadı.
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