Gaziantep’te şarkılı idman

G.Antep FK, moral ve motivasyonu arttırmak için futbolcuların seçtikleri şarkılarla idman yaptı. Futbolcuların şarkı listesi eşliğinde yapılan çalışma, neşeli anlara sahne oldu. İdmana; karantina süreci yeni biten Biyik, kaleci Günay ve Diarra ile karantinadaki Maxim katılmadı.

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G.Antep FK, moral ve motivasyonu arttırmak için futbolcuların seçtikleri şarkılarla idman yaptı. Futbolcuların şarkı listesi eşliğinde yapılan çalışma, neşeli anlara sahne oldu. İdmana; karantina süreci yeni biten Biyik, kaleci Günay ve Diarra ile karantinadaki Maxim katılmadı.