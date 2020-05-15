15 Mayıs 2020, Cuma
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Sumudica KYK’de
G.Antep FK, corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının sonrası 2 aylık aranın ardından sahaya indi.
G.Antep FK, corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının sonrası 2 aylık aranın ardından sahaya indi. İki grup halinde yapılan idmana, KYK yurdunda karantinada bulunan Teknik Direktör Sumudica, yardımcıları, futbolcular Günay Güvenç, Biyik, Maxim ve Diarra katılmadı. İdmanı, yardımcı antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetti.
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