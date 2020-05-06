06 Mayıs 2020, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep’ten jet yalanlama

Gaziantep’ten jet yalanlama
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Gaziantep FK, altyapının başına Hüseyin Eroğlu'nun getirileceği iddialarını yalanladı.

Gaziantep FK, altyapının başına Hüseyin Eroğlu'nun getirileceği iddialarını yalanladı. Kırmızı-siyahlılar, "Altınordu Hüseyin Eroğlu'na teklif yapmak gibi bir düşüncemiz olmamıştır. İçinde bulunduğumuz dönemi de göz önünde tutarak, bu tarz haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" açıklamasını yaptı.
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