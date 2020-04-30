30 Nisan 2020, Perşembe

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

İndirim başlıyor

İndirim başlıyor
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

G.Antep FK Başkanı Büyükekşi, “Birkaç oyuncu biz söylemeden indirim teklif etti, biz; ‘Tüm takımın yapması lazım’ dedik. Toplanmayı bekliyoruz” dedi.

FK Başkanı , önümüzdeki günlerde oyuncularla bir araya gelerek maaşlarında gerekli indirimleri yapmaları konusunda görüşmelere başlayacaklarını söyledi. 11 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacaklarını belirten Başkan Mehmet Büyükekşi, "İndirim görüşmelerine başlayacağız. Birkaç oyuncumuz biz söylemeden maaşında indirim teklif etti ama biz; 'Bunu bütün futbolcuların yapması lazım' dedik. Görüşmeler için toplanmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Futbolcuların herhangi bir tedirginlik yaşayıp yaşamadığı yönünde gelen bir soruya da Büyükekşi, "Öyle bir şey yok. Oyuncular ve hocamız Mayıs'ın 1'inde geliyorlar. Gereken karantina sürecini de göz önüne alacağız. Zaten yurt dışında sadece 4 oyuncumuz var" yanıtını verdi.
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