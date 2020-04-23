23 Nisan 2020, Perşembe
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Trabzonspor hak ediyor
Gaziantepspor'un orta saha oyuncusu Güray Vural eski takımı Trabzonspor hakkında konuştu.
Gaziantepspor'un orta saha oyuncusu Güray Vural eski takımı Trabzonspor hakkında konuştu. 31 yaşındaki futbolcu "Trabzonspor şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda. Orada forma giydiğim için Trabzonspor'un şampiyon olmasnıı çok istiyorum. İnşallah bu sezon hedeflerine ulaşırlar" dedi. Güray, Anadolu takımlarının son dönemde güçlendiğini ve Dört Büyük takıma karşı kolay kolay pes etmediğini belirtti.
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