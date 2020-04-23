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GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Trabzonspor hak ediyor

Trabzonspor hak ediyor
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Gaziantepspor'un orta saha oyuncusu Güray Vural eski takımı hakkında konuştu.

Gaziantepspor'un orta saha oyuncusu Güray Vural eski takımı hakkında konuştu. 31 yaşındaki futbolcu "Trabzonspor şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda. Orada forma giydiğim için Trabzonspor'un şampiyon olmasnıı çok istiyorum. İnşallah bu sezon hedeflerine ulaşırlar" dedi. Güray, Anadolu takımlarının son dönemde güçlendiğini ve Dört Büyük takıma karşı kolay kolay pes etmediğini belirtti.
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