18 Nisan 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK ‘devam’ dedi

Gaziantep FK ‘devam’ dedi
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "FIFA da liglerin tamamlanmasından yana. Biz de liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz. Lig için 1 aylık hazırlanma süreci olduğunu düşünüyoruz çünkü yeni bir sezon başlangıcı gibi olacak" dedi. Büyükekşi, bazı futbolcuların maaşlarında indirim yapmak istediğini de söyledi.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "FIFA da liglerin tamamlanmasından yana. Biz de liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz. Lig için 1 aylık hazırlanma süreci olduğunu düşünüyoruz çünkü yeni bir sezon başlangıcı gibi olacak" dedi. Büyükekşi, bazı futbolcuların maaşlarında indirim yapmak istediğini de söyledi.
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