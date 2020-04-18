18 Nisan 2020, Cumartesi
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Gaziantep FK ‘devam’ dedi
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "FIFA da liglerin tamamlanmasından yana. Biz de liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz. Lig için 1 aylık hazırlanma süreci olduğunu düşünüyoruz çünkü yeni bir sezon başlangıcı gibi olacak" dedi. Büyükekşi, bazı futbolcuların maaşlarında indirim yapmak istediğini de söyledi.
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "FIFA da liglerin tamamlanmasından yana. Biz de liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz. Lig için 1 aylık hazırlanma süreci olduğunu düşünüyoruz çünkü yeni bir sezon başlangıcı gibi olacak" dedi. Büyükekşi, bazı futbolcuların maaşlarında indirim yapmak istediğini de söyledi.
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