Gaziantep FK ‘devam’ dedi

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "FIFA da liglerin tamamlanmasından yana. Biz de liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz. Lig için 1 aylık hazırlanma süreci olduğunu düşünüyoruz çünkü yeni bir sezon başlangıcı gibi olacak" dedi. Büyükekşi, bazı futbolcuların maaşlarında indirim yapmak istediğini de söyledi.

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FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "FIFA da liglerin tamamlanmasından yana. Biz de liglerin tamamlanması fikrine katılıyoruz. Lig için 1 aylık hazırlanma süreci olduğunu düşünüyoruz çünkü yeni bir sezon başlangıcı gibi olacak" dedi. Büyükekşi, bazı futbolcuların maaşlarında indirim yapmak istediğini de söyledi.