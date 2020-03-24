24 Mart 2020, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Marius Sumudica: Allah Türk milletini korusun

Allah Türk milletini korusun
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

ekibi Gaziantep Futbol Kulübü’nün teknik direktörü , corona virüsle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam kurallara uyulması gerektiğini belirtirken, birlikte hareket edilerek salgından uzak durulabileceğini söyledi.

Coronavirüsten korunmak için evde kalmanın da önemine değinen Sumudica, "Değerli Türk halkına selamlar, dünya olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Benim mesajım: 'Lütfen evde kalın'. Bu sizin ve ailenizin sağlığı için çok önemli. Türklere bana gösterdikleri saygıdan dolayı teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz durum çok ciddi. Bu konuda en etkili ve en büyük önlemleri alın. Bizlerin duaya ve desteğe ihtiyacı var. Birbirinizi her zaman destekleyin. Birlikte hareket edersek virüsü yeneceğiz. Hep birlikte biz kazanacağız. milletini korusun" açıklamasında bulundu.

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