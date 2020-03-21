Marius Sumudica özel jet kiralayarak Romanya'ya gitti

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübün şehri ve ülkeyi terk etmeyin çağrısına rağmen ülkesi Romanya'ya gitmişti. Sumudica, Gaziantep'e geri döneceğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in ertelenme kararıyla birlikte, yardımcılarıyla beraber özel jet kiralayarak ülkesi Romanya'ya gitti.

Sumudica yaptığı açıklamada, "Benim zaten aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığım. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemediğim için özel jetle Romanya'ya gittim. Ligde 9'uncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep FK benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğümüz zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep kulübü de geçtiğimiz günlerde, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularının, personelinin ve teknik heyetinin yine bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda karar alınmış olup, kendilerine iletilmiştir" açıklaması yapmıştı.

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