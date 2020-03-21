Marius Sumudica özel jet kiralayarak Romanya'ya gitti
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübün şehri ve ülkeyi terk etmeyin çağrısına rağmen ülkesi Romanya'ya gitmişti. Sumudica, Gaziantep'e geri döneceğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in ertelenme kararıyla birlikte, yardımcılarıyla beraber özel jet kiralayarak ülkesi Romanya'ya gitti.
Sumudica yaptığı açıklamada, "Benim zaten aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığım. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemediğim için özel jetle Romanya'ya gittim. Ligde 9'uncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep FK benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğümüz zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Gaziantep kulübü de geçtiğimiz günlerde, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularının, personelinin ve teknik heyetinin yine bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda karar alınmış olup, kendilerine iletilmiştir" açıklaması yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...