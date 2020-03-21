21 Mart 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Marius Sumudica özel jet kiralayarak Romanya'ya gitti

Süper Lig ekibinin hocası özel jetle ülkesine gitti!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

Futbol Kulübü Teknik Direktörü , kulübün şehri ve ülkeyi terk etmeyin çağrısına rağmen ülkesi Romanya'ya gitmişti. , Gaziantep'e geri döneceğini açıkladı.

ekiplerinden Futbol Kulübü'nün teknik direktörü , Süper Lig'in ertelenme kararıyla birlikte, yardımcılarıyla beraber özel jet kiralayarak ülkesi Romanya'ya gitti.

yaptığı açıklamada, "Benim zaten aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığım. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemediğim için özel jetle Romanya'ya gittim. Ligde 9'uncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep FK benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğümüz zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep kulübü de geçtiğimiz günlerde, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularının, personelinin ve teknik heyetinin yine bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda karar alınmış olup, kendilerine iletilmiştir" açıklaması yapmıştı.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Sumudica’dan rehavet uyarısı Sumudica’dan rehavet uyarısı
Süper Lig'de zirve yarışı alev alev! İşte güncel puan durumu Süper Lig'de zirve yarışı alev alev! İşte güncel puan durumu
Alanyaspor Gaziantep'i tek golle geçti Alanyaspor Gaziantep'i tek golle geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör