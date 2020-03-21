21 Mart 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'de izin uzatıldı

Gaziantep FK'de izin uzatıldı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

FK'de maçlarının ertelenmesi kararı sonrası verilen 3 günlük izin, uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından takıma verilen 3 günlük iznin, 1 haftaya çıkarıldığı duyuruldu.

Kırmızı-siyahlı takımın, 26 Mart Perşembe günü yeniden tesislerde toplanıp, belirlenecek fikstüre göre çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Profesyonel futbol takımı oyuncu, personel ve teknik heyetinin, bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda alınan karar, kendilerine iletilmiştir. Futbolcularımız, bireysel çalışmalarına evlerinde devam edeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

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