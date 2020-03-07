07 Mart 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep, Fırtına’ya hazır

Gaziantep Fırtına’ya hazır
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Ligde son 2 deplasmandan 1 puan çıkartan Gaziantep FK, şampiyonluğun güçlü adayı 'la bugün evinde oynayacağı kritik maça hazır.

Ligde son 2 deplasmandan 1 puan çıkartan Gaziantep FK, şampiyonluğun güçlü adayı 'la bugün evinde oynayacağı kritik maça hazır. Kırmızı-siyahlılarda kanat oyuncusu Muğdat Çelik'le, ön libero Jefferson'un sakatlığının geçmesi, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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