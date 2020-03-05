06 Mart 2020, Cuma
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Gaziantep FK Trabzonspor maçına hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 06.03.2020
Süper Lig'de orta sıralarda bulunan Gaziantep FK, Ligin 25. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçını teknik direktör Marıus Sumudica yönetiminde gerçekleştiriyor.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmaları yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise 3 takım halinde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
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