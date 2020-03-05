06 Mart 2020, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Gaziantep FK Trabzonspor maçına hazırlanıyor
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 06.03.2020

'de orta sıralarda bulunan FK, Ligin 25. haftasında oynayacağı maçını Marıus Sumudica yönetiminde gerçekleştiriyor.

Futbol Kulübü, 'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmaları yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise 3 takım halinde dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

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