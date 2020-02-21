Antep havalarda

Çaykur Rize galibiyetinin mimarı, Göztepe önünde de kazanmak istediklerini söyledi.

DİĞER

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ

AntepFK'nin Portekizli orta sahası Sousa, Rize maçında attığı golün, kendisine özgüven kazandırdığını söyledi. Üst sıralara tırmanmak istediklerini vurgulayan 29 yaşındaki tecrübelu futbolcu, "Bu 3 puan bizi yukarılara taşıyacaktır. G.Antep FK takımı her maça 3 puan hedefiyle çıkıyor. Göztepe maçı da bunlardan biri. Güçlü bir ekibe karşı güzel futbol oynamak istiyoruz. Umarım hak ettiğimiz bir galibiyet alırız" değerlendirmesinde bulundu.