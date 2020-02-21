21 Şubat 2020, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Antep havalarda

Antep havalarda
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 21.02.2020

galibiyetinin mimarı, Göztepe önünde de kazanmak istediklerini söyledi.

G.Antep FK'nin Portekizli orta sahası Sousa, Rize maçında attığı golün, kendisine özgüven kazandırdığını söyledi. Üst sıralara tırmanmak istediklerini vurgulayan 29 yaşındaki tecrübelu futbolcu, "Bu 3 puan bizi yukarılara taşıyacaktır. G.Antep FK takımı her maça 3 puan hedefiyle çıkıyor. Göztepe maçı da bunlardan biri. Güçlü bir ekibe karşı güzel futbol oynamak istiyoruz. Umarım hak ettiğimiz bir galibiyet alırız" değerlendirmesinde bulundu.
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