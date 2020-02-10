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Sumudica, Sergen hocaya diş geçiremiyor
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Gaziantep'i çalıştıran teknik direktör Marius Sumudica, meslektaşı Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı 3. takımı da yenemedi.
Gaziantep'i çalıştıran teknik direktör Marius Sumudica, meslektaşı Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı 3. takımı da yenemedi. Süper Lig'de ilk kez 2017-18 sezonunun 26. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Konyaspor ile karşılaşan Sumudica, Yalçın'a karşı ilk yenilgisini aldı. Yalçın ile 2. kez bu sezonun 17. haftasında Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçıyla karşı karşıya gelen Sumudica'nın takımı bu maçı 1-1'lik beraberlikle geride bıraktı. Sumudica'nın ekibi, son olara Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.
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