10 Şubat 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Sumudica, Sergen hocaya diş geçiremiyor

Sumudica Sergen hocaya diş geçiremiyor
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Gaziantep'i çalıştıran teknik direktör Marius Sumudica, meslektaşı 'ın çalıştırdığı 3. takımı da yenemedi.

Gaziantep'i çalıştıran teknik direktör Marius Sumudica, meslektaşı 'ın çalıştırdığı 3. takımı da yenemedi. Süper Lig'de ilk kez 2017-18 sezonunun 26. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı ile karşılaşan Sumudica, Yalçın'a karşı ilk yenilgisini aldı. Yalçın ile 2. kez bu sezonun 17. haftasında Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçıyla karşı karşıya gelen Sumudica'nın takımı bu maçı 1-1'lik beraberlikle geride bıraktı. Sumudica'nın ekibi, son olara Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Kartal evinde güldü Kartal evinde güldü
Sadece biraz daha saygı istiyorum "Sadece biraz daha saygı istiyorum"
Sadece biraz daha saygı istiyorum "Sadece biraz daha saygı istiyorum"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör