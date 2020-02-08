Gaziantep FK'de Sumudica iddialı

Lider Sivasspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, geçen hafta Süper Lig'de en flaş sonucun altına imza atan Gaziantep FK, teknik direktör değişikliğine giden ve Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Beşiktaş karşısında da sürpriz peşinde

Lider Sivasspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, geçen hafta Süper Lig'de en flaş sonucun altına imza atan Gaziantep FK, teknik direktör değişikliğine giden ve Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Beşiktaş karşısında da sürpriz peşinde. Kırmızı-siyahlıların Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, göreve geldiği andan itibaren ligde ilk 10'u kendilerine hedef olarak belirlediklerini, Beşiktaş karşısında da kendi oyun anlayışlarını sahaya yansıtarak, Gaziantep'e iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın güçlü ve şampiyonluk adaylarından olduğunu biliyoruz. Ayrıca teknik adam değişikliği de rakibimizde farklı bir hava oluşturmuştur. Ama biz rakibin durumuna bakmaksızın kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum Beşiktaş deplasmanında istediğimiz skorları alırız. Gaziantep'e güzel bir sonuçla taraftarımızı sevindirerek dönmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

"ÇIKIŞIMIZI BEŞİKTAŞ'LA SÜRDÜRECEĞİZ"

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de Beşiktaş'a gözdağı verdi. Başkan Büyükekşi, "Sivas maçında muhteşem bir performans ortaya koyduk. Futbolun tüm güzellikleri sahaya yansırken, adeta uyuyan o dev uyanmaya başladı. Üst sıralar iddiamızı Beşiktaş maçında da sürdüreceğiz" dedi.