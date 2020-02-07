07 Şubat 2020, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Hayali EURO 2020

Hayali EURO 2020
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 07.02.2020

Gaziantep FK'nın başarılı kaptanı kaleci Günay Güvenç, 'ye göz dikti.

Gaziantep FK'nın başarılı kaptanı kaleci Günay Güvenç, 'ye göz dikti. 28 yaşındaki eldiven, "Orada takımın bir parçası olmak herkesin hayali. Hayallerimden biri de o" diye konuştu.

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