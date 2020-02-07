Hayali EURO 2020

Gaziantep FK'nın başarılı kaptanı kaleci Günay Güvenç, Euro 2020'ye göz dikti.

Gaziantep FK'nın başarılı kaptanı kaleci Günay Güvenç, Euro 2020'ye göz dikti. 28 yaşındaki eldiven, "Orada takımın bir parçası olmak herkesin hayali. Hayallerimden biri de o" diye konuştu.