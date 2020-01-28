28 Ocak 2020, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK Alexandru Maxim'i transfer etti!

Gaziantep'ten '10 numara' transfer!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

ekiplerinden FK, orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Rumen futbolcu son olarak forması giymişti.

Gaziantep FK, resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Kulübümüz, yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Takımımıza kulübünden kiralık olarak katılan 'e hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

ALEXANDRU MAXIM KİMDİR?

8 Temmuz 1990 yılında Romanya'nın Piatra şehrinde dünyaya gelen Maxim, futbola ülkesi takımlarından Ardealul alt yapısında başladı. Burada gösterdiği performansla henüz 19 yaşında İspanya Ligi takımlarından Espanyol'a olan başarılı futbolcu, daha sonra ise 2013 yılında Bundesliga'nın köklü takımlarından Stuttgart ile anlaştı. Yaklaşık dört yıl boyunca Stuttgart forması giyen ve kulübün en önemli isimleri arasında yer alan Rumen yıldız, son olarak ise Mainz 05 kulübünün formasını terletti. Kariyerinde tam 235 resmi müsabakaya çıkan Alexandru Maxim, 31 gol atıp 43 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Forvet arkası mevkisinde forma giyen Aleksandru Maxim, sezon sonuna kadar Gaziantep FK için ter dökecek.

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