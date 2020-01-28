Gaziantep FK Alexandru Maxim'i transfer etti!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Alexandru Maxim ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Rumen futbolcu son olarak Mainz 05 forması giymişti.
Gaziantep FK, resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Gaziantep Futbol Kulübümüz, yıldız futbolcu Alexandru Maxım ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.
Takımımıza Mainz 05 kulübünden kiralık olarak katılan Alexandru Maxim'e hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.
ALEXANDRU MAXIM KİMDİR?
8 Temmuz 1990 yılında Romanya'nın Piatra şehrinde dünyaya gelen Maxim, futbola ülkesi takımlarından Ardealul alt yapısında başladı. Burada gösterdiği performansla henüz 19 yaşında İspanya Ligi takımlarından Espanyol'a transfer olan başarılı futbolcu, daha sonra ise 2013 yılında Bundesliga'nın köklü takımlarından Stuttgart ile anlaştı. Yaklaşık dört yıl boyunca Stuttgart forması giyen ve kulübün en önemli isimleri arasında yer alan Rumen yıldız, son olarak ise Mainz 05 kulübünün formasını terletti. Kariyerinde tam 235 resmi müsabakaya çıkan Alexandru Maxim, 31 gol atıp 43 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
Forvet arkası mevkisinde forma giyen Aleksandru Maxim, sezon sonuna kadar Gaziantep FK için ter dökecek.
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