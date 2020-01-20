20 Ocak 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Dışarda artık böyle!

Dışarda artık böyle!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Gaziantep maçı 42.12 dakika ile ligde topun oyunda en az kaldığı maç oldu.

Gaziantep maçı 42.12 dakika ile ligde topun oyunda en az kaldığı maç oldu. 'ın ilk 11'de Rodrigues yerine Tolga'yı tercih etmesi de, "Deplasmanlarda artık tek amaç 3 puan. Defans sağlam tutulup, 1-2 golle skora gidilecek" diye yorumlandı.

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