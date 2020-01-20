Dışarda artık böyle!

Gaziantep maçı 42.12 dakika ile ligde topun oyunda en az kaldığı maç oldu.

Gaziantep maçı 42.12 dakika ile ligde topun oyunda en az kaldığı maç oldu. Ersun Yanal'ın ilk 11'de Rodrigues yerine Tolga'yı tercih etmesi de, "Deplasmanlarda artık tek amaç 3 puan. Defans sağlam tutulup, 1-2 golle skora gidilecek" diye yorumlandı.