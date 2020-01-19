‘Yenilgiyi hak etmedik’

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, F.Bahçe yenilgisi sonrası bir hayli üzgündü.

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, F.Bahçe yenilgisi sonrası bir hayli üzgündü. Tecrübeli hoca, ikinci yarı daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu belirtip, "Mağlubiyeti hak etmedik" açıklamasını yaptı.