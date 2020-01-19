19 Ocak 2020, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

‘Yenilgiyi hak etmedik’

‘Yenilgiyi hak etmedik’
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, F.Bahçe yenilgisi sonrası bir hayli üzgündü.

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, F.Bahçe yenilgisi sonrası bir hayli üzgündü. Tecrübeli hoca, ikinci yarı daha iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu belirtip, "Mağlubiyeti hak etmedik" açıklamasını yaptı.

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