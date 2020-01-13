13 Ocak 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep Honved’i yıktı

Gaziantep Honved’i yıktı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 13.01.2020

İkinci yarı kamp çalışmalarını Antalya'da sıkı bir şekilde sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçında Macaristan'ın güçlü temsilcisi Budapeşte Honved'le karşılaştı.

İkinci yarı kamp çalışmalarını Antalya'da sıkı bir şekilde sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçında Macaristan'ın güçlü temsilcisi Budapeşte Honved'le karşılaştı. Son derece çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maçta kırmızı-siyahlılar, 89'da penaltıdan Kayode'nin attığı golle 1-0 galip geldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
“Türkiye zorlu bir lig” “Türkiye zorlu bir lig”
G.Antep 3 golle kazandı G.Antep 3 golle kazandı
Futbolu çok seven bir Cumhurbaşkanı var "Futbolu çok seven bir Cumhurbaşkanı var"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör