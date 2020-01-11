11 Ocak 2020, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

“Türkiye zorlu bir lig”

“Türkiye zorlu bir lig”
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Gaziantep FK'nin Rumen beki Alin Tosca, kariyerinde ilk kez ayak bastığı Türkiye'de Süper Lig'in zorluğuna dikkat çekti.

Gaziantep FK'nin Rumen beki Alin Tosca, kariyerinde ilk kez ayak bastığı Türkiye'de Süper Lig'in zorluğuna dikkat çekti. Tosca, "Türkiye güçlü ve zor bir lig" derken, ikinci yarıda ilk 10 hedefini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
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