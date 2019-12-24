Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün 48 yaşındaki teknik adamı Marius Sumudica, hastaneye kaldırıldı. Deneyimli teknik adama zatürre teşhisi kondu.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, zatürre teşhisi konulan Sumudiva'nın hastaneden çıkmasının tehlikeli olduğunu Rumen çalıştırıcıya bildirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının geceyi hastanede geçirmesi bekleniyor.
''UMARIM ÇABUCAK İYİLEŞİP DÖNERİM''
Rumen çalıştırıcı, hastanede yaptığı açıklamada, "Nasıl bu kadar kötü hasta oldum bilmiyorum. Umarım çabucak iyileşip Gaziantep'e geri gidip işimin başına dönerim." dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
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