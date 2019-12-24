25 Aralık 2019, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 25.12.2019

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün 48 yaşındaki teknik adamı , hastaneye kaldırıldı. Deneyimli teknik adama zatürre teşhisi kondu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK teknik direktörü hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, zatürre teşhisi konulan Sumudiva'nın hastaneden çıkmasının tehlikeli olduğunu Rumen çalıştırıcıya bildirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcının geceyi hastanede geçirmesi bekleniyor.

''UMARIM ÇABUCAK İYİLEŞİP DÖNERİM''
Rumen çalıştırıcı, hastanede yaptığı açıklamada, "Nasıl bu kadar kötü hasta oldum bilmiyorum. Umarım çabucak iyileşip Gaziantep'e geri gidip işimin başına dönerim." dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 17. haftasında ile karşılaşacak.

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