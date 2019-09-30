MAÇ SONUCU l Gazişehir FK 1-1 Göztepe l ÖZET

Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi maçı 10 kişi tamamladı.

Süper Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Göztepe'yi ağırlayan Gazişehir Gaziantep, 10 kişi kalan rakibi karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle bitti.

Kalyon Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk Göztepe'de 50. dakikada topa ceza sahası dışında müdahale eden kaleci Beto, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran ev sahibi Gaziantep, 58'de Güray Vural ile 1-0 öne geçti. Konuk Göztepe bu gole 82. dakikada Berkan Emir ile yanıt verdi: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep puanını 11'e Göztepe ise 6'ya çıkardı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Göztepe atağında sol kanattan yapılan ortaya jerome kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

10. dakikada sakatlık geçiren Tetteh oyuna devam edemeyerek yerini Raman Chibsah'a bıraktı.

37. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında soldan yapılan yerden ortada Gazişehirli oyuncunun vuruşunda top kendi arkadaşına çarptı.

45. dakikada Göztepe kontra atağında soldan yerden yapılan ortaya Jerome'den önce savunma kornere attı.

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto'dan inanılmaz bir hata! 51. dakikada Topa cezası dışında eliyle müdahale eden Göztepe kalecisi Beto, direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

58. dakikada Gazişehir Gaziantep sağ kanattan atağında Güray orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

73. dakikada Muhammet demir çalımlarla içeri girdi ceza alanında yerden yaptığı ortada Göztepe defansı son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

83. dakikada sol köşeden Berkan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ali Şansalan xx, Erdinç Sezertam xx, İsmail Şencan xx

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç x, Oğuz Ceylan xx, Kana Bıyık xx, Papy xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xx, Diarra x (Pawlowski dk. 60 x), Aziz Tetteh ? (Raman Chibsah dk. 10 x) , Patrick Twumasix xx, Güray Vural xx, Muhammet Demir x (Furkan Soyalp dk. 80 x)

Yedekler: Yuri Lodygin, Pawel Olkowski, Ulaş Zengin, Kubilay, Mehmet Erdem, Jefferson, Kenan Özer

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Göztepe: Beto x, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan xx (Wallace Reis dk. 84 ?), Castro xx, Soner Aydoğdu xx (Halil Akbunar dk. 67 x), Mossoro xx, Napoleoni xx (Göktuğ dk. 53 x), Serdar Gürler xx, Jerome xx,

Yedekler: Eren Derdiyok, Ege, Yasin Öztekin, Leo, Borges Mora

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Güray (dk. 57) (Gazişehir Gaziantep), Berkan (dk. 82) (Göztepe)

Kırmızı Kart: Beto (dk. 50) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Diarra, Juniur Morais (Gazişehir Gaziantep), Serdar Gürler, Mossoro, Göktuğ (Göztepe)