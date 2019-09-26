26 Eylül 2019, Perşembe
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ALDIĞIMIZ 10 PUANI HAK ETTİK
Fenerbahçe karşısında aldıkları 5-0'lık mağlubiyetle, ilk haftanın kendileri için çok zor geçtiğini ama sonrasında aldıkları 10 puanı hak ettiklerini vurgulayan Twumasi, "Takımların zor dönemleri ve iyi dönemleri oluyor. Biz ilk haftada bu zor dönemi atlattık. Takım olarak güzel puanlar topladık. Hocamızın verdiği talimatlara uyarak çok çalıştık. Çok zor antrenmanlar yaptık ve aldığımız 10 puanı hak ettik. Bu ligde zor zamanlar ve anlar yaşayacağımızı biliyoruz ama şu anda 10 puan topladık" diye konuştu.
'TAKIM RUHUNU YAKALADIK'
Gazişehir'de 2 gol, 2 asistle parlayan orta saha Güray Vural, Göztepe karşısında serilerini sürdürmek istediklerini söyledi. 31 yaşındaki Güray, "Çok iyi bütünleştik, takım ruhunu yakaladık. Göztepe'yi de yenmek istiyoruz" dedi.
'BÖYLE GOLLERİM VAR'
Rize'ye attığı jeneriklik golü anlatan , "O an tekniğime ve gücüme güveniyordum. Şutu çektim ve gol oldu. Umarım böyle goller atmaya devam ederim. Kariyerimde bu tarz gollerim var zaten" yorumunu yaptı.
Twumasi: İlk 5'e gireriz
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Süper Lig’de ilk 5 haftada attığı 3 golle Gazişehir Gaziantep’in en skorer ismi olan Twumasi, “Bu şekilde devam edersek, Süper Lig’i ilk 5 arasında bitiririz” diye iddialı konuştu.
Süper Lig'de aldığı flaş sonuçlarla dikkat çeken Gazişehir'de moraller en üst seviyede. Kırmızı siyahlılarda attığı gollerle adından söz ettiren, yeni transferlerinden Patrick Twumasi, Gaziantep'te oynayacakları Göztepe maçı öncesinde iddialı konuştu. Ligde 10 puanla 3. Sırada olduklarını hatırlatan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Bu şekilde devam edersek, aldığımız sonuçlar bu şekilde gelmeye devam ederse, Süper Lig'i ilk 5 arasında bitiririz" sözleriyle rakiplerine gözdağı verdi.
ALDIĞIMIZ 10 PUANI HAK ETTİK
Fenerbahçe karşısında aldıkları 5-0'lık mağlubiyetle, ilk haftanın kendileri için çok zor geçtiğini ama sonrasında aldıkları 10 puanı hak ettiklerini vurgulayan Twumasi, "Takımların zor dönemleri ve iyi dönemleri oluyor. Biz ilk haftada bu zor dönemi atlattık. Takım olarak güzel puanlar topladık. Hocamızın verdiği talimatlara uyarak çok çalıştık. Çok zor antrenmanlar yaptık ve aldığımız 10 puanı hak ettik. Bu ligde zor zamanlar ve anlar yaşayacağımızı biliyoruz ama şu anda 10 puan topladık" diye konuştu.
'TAKIM RUHUNU YAKALADIK'
Gazişehir'de 2 gol, 2 asistle parlayan orta saha Güray Vural, Göztepe karşısında serilerini sürdürmek istediklerini söyledi. 31 yaşındaki Güray, "Çok iyi bütünleştik, takım ruhunu yakaladık. Göztepe'yi de yenmek istiyoruz" dedi.
'BÖYLE GOLLERİM VAR'
Rize'ye attığı jeneriklik golü anlatan , "O an tekniğime ve gücüme güveniyordum. Şutu çektim ve gol oldu. Umarım böyle goller atmaya devam ederim. Kariyerimde bu tarz gollerim var zaten" yorumunu yaptı.
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