13 Eylül 2019, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ı konuk ediyor

Gazişehir'de gözler Beşiktaş maçında
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 Giriş Tarihi: 13.09.2019

, 'in 4. haftasında yarın sahasında 'ı konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

'e ilk haftada 'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada 'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor ile de 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4 puana ulaştı.

Ligde ilk sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi, ile de bu kulvarda ilk kez karşılaşmış olacak.

MUĞDAT ÇELİK YOK

, Beşiktaş'a karşı kadrosundaki bir isimden yararlanamayacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor'la yapılan hazırlık maçında sakatlanan forvet Muğdat Çelik'in siyah-beyazlı takım karşısında görev alamayacağı bildirildi.

YENİ BAŞKANLA İLK MAÇ

Gazişehir Gaziantep, 'nin başkanlığı dönemindeki ilk maçına çıkacak.

Dün yapılan genel kurul toplantısında kulüp başkanlığı görevini takımı Süper Lig'e yükselten Adil Sani Konukoğlu'ndan alan Büyükekşi, başkan olarak Gazişehir Gaziantep'in ilk maçını izleyecek.

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