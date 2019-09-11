11 Eylül 2019, Çarşamba
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Kritik maç için hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden kırmızı-siyahlılar, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir antrenman yaptı. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Gazişehir Gaziantep'te Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
Giriş Tarihi: 11.09.2019
Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gazişehir Gaziantep, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.
Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'de cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Ligde oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi zorlu maçı kazanarak puanını 7'ye çıkarmak istiyor.
Kritik maç için hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden kırmızı-siyahlılar, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir antrenman yaptı. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
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