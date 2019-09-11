11 Eylül 2019, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep'te Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Gazişehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 11.09.2019

'in 4. hafta karşılaşmasında 'ı konuk edecek olan Gazişehir , bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

Gazişehir , 'de cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Ligde oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep ekibi zorlu maçı kazanarak puanını 7'ye çıkarmak istiyor.

Kritik maç için hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden kırmızı-siyahlılar, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir antrenman yaptı. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
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