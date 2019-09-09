09 Eylül 2019, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Marius Sumudica'dan Başkan Erdoğan'a övgü

Sumudica: Erdoğan'ın yaptığını kimse yapmadı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 Giriş Tarihi: 09.09.2019

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü , Rumen basınına verdiği röportajda 'dan övgüyle bahsetti. Sumudica "Erdoğan'ın Türk futboluna yaptığını kimse yapmadı" dedi.

ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in tecrübeli Rumen hocası , Romanya basınına verdiği röportajda 'deki gündeme dair açıklamalarda bulundu.

hakkında "Erdoğan'ı övdüğüm için eleştirildim fakat onun Türk futboluna yaptığını kimse yapmadı" diyen Rumen hoca "Onun sayesinde düzenlenen anlaşmayla iki banka 10-15 yıllığına kulüplerinin borçlarını devraldı. Muazzam statlar yaptırdı. Erdoğan'ın yaptıklarını size sürekli anlatıyorum. Benim için o 1 numara" şeklinde konuştu.

'ın yeni transferlerinden Florin Andone'ye de değinen Sumudica, Türkiye'deki statlar, Falcao karşılaması ve Andone'nin geleceği hakkında ise şu yorumu yaptı:

"Saygısızlık olarak anlaşılmasın ama, Andone'nin önceki kulübü Brighton ile Galatasaray'ı kıyaslayamazsınız. Falcao'nun tanıtımında 30.000 kişi vardı. Öyle bir atmosferi hayatımda görmedim. Türkiye'deki statlarla bizdekini karşılaştıracaksanız 3. liglerini denk tutabilirsiniz. 'yle oynadığımız maçta 10 metre önümdeki oyuncuma sesimi duyuramamıştım. Tek bir koltuk bile boş değildi. Herkes aynı formayı giymişti ve aynı tezahüratları yapıyordu.

Andone'nin Galatasaray'da zorlanacağını düşünüyorum. Takım Süper Lig'de vereceği mücadelenin yanı sıra Şampiyonlar Ligi gibi zorlu bir arenada da boy gösterecek."

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