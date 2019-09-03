03 Eylül 2019, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Muhammet Demir Gazişehir Gaziantep'te

Muhammet Demir Gazişehir Gaziantep'te
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 03.09.2019

Gazişehir , geçtiğimiz sezon forması giyen ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak forması giyen ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı

Daha önceki yıllarda 5 sezon Gaziantepspor forması giyen forvet oyuncusuyla ilgili kariyer bilgileri paylaşılan açıklamada, Muhammet Demir'e başarılar dilendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
Sivasspor ve Gazişehir yenişemedi Sivasspor ve Gazişehir yenişemedi
Sumudica: Yüreğimizle oynadık Sumudica: "Yüreğimizle oynadık"
Sumudica: Yüreğimizle oynadık Sumudica: "Yüreğimizle oynadık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör