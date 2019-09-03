03 Eylül 2019, Salı
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Muhammet Demir Gazişehir Gaziantep'te
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir forması giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı
Daha önceki yıllarda 5 sezon Gaziantepspor forması giyen forvet oyuncusuyla ilgili kariyer bilgileri paylaşılan açıklamada, Muhammet Demir'e başarılar dilendi.
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