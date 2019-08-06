06 Ağustos 2019, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları

Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 06.08.2019

ekiplerinden , sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ekibi, 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.

takımından transfer edilen ve üç yıllık anlaşmaya varılan Abdul Aziz Tetteh de kampa gelerek akşam antrenmanına katıldı. Tetteh, takım arkadaşları tarafından karşılandı.

, yarın Katar Yıldız Ligi'nde mücadele eden El-Wakrah takımı ile hazırlık maçı yapacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ
İleri uca takviyelerimiz olacak "İleri uca takviyelerimiz olacak"
Fernandes ateşi Fernandes ateşi
Gazişehir çalışmalarını sürdürdü Gazişehir çalışmalarını sürdürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör