04 Ağustos 2019, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantepspor sis ve yağmur altında çalıştı

Gazişehir Gaziantep yağmur altında çalıştı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 04.08.2019

Yeni sezon hazırlıklarını 'nda sürdüren Gazişehir , günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yoğun yağmur ve sis altında yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla sürerken, ana bölümünde ise gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirildi.
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