17 Ekim 2019, Perşembe

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Kana-Biyik'a Gazişehir kancası

Kana-Biyik'a Gazişehir kancası
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 12.07.2019

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir , 'dan ayrılan Jean-Armel Kana-Biyik'le el sıkıştı.

Kırmızı-siyahlılar, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda, Kamerunlu stoperle temasa geçti ve 2 yıllık imza atılacağı öğrenildi. Gazişehir, Biyik'i 14 Temmuz'da F.Bahçe Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet etti. 2016-2017'de 'da Toulouse'den gelen 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Sumudica ile 'da beraber çalışmıştı. Biyik, geçen sezon 30 maçta oynadı.

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