Kana-Biyik'a Gazişehir kancası

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Kayserispor'dan ayrılan Jean-Armel Kana-Biyik'le el sıkıştı.

Kırmızı-siyahlılar, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda, Kamerunlu stoperle temasa geçti ve 2 yıllık imza atılacağı öğrenildi. Gazişehir, Biyik'i 14 Temmuz'da F.Bahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet etti. 2016-2017'de Fransa'da Toulouse'den gelen 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Sumudica ile Kayserispor'da beraber çalışmıştı. Biyik, geçen sezon 30 maçta oynadı.