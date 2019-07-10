Olkowski Gazişehir'de
Sol beke Brezilyalı Morais’i alan Gaziantep temsilcisi, sağ beke de İngiltere Championship ekibi Bolton’dan Polonyalı milli yıldız Olkowski’yi transfer etti
Gazişehir Gaziantep, İngiltere Championship ekibi Bolton'dan 29 yaşındaki Pawel Olkowski'yi kadrosuna kattı. Daha önce de S.Bükreş'ten sol bek Morais'i alan Antep temsilcisi, sağ bekte oynayan Polonyalı yıldızla 2 yıllık imza attı. 13 kez Milli Takım'da ter döken 29 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 39 maçta 2 gol, 3 asist yaptı.
Transfer listesi kabarık
Kırmızı-siyahlılar, Kayserispor'dan Biyik, Ankaragücü'nden Canteros ve Orgill ile Trabzon'la yolları ayrılan Olcay Şahan için de girişimlerini sürdürüyor. Gazişehirli kurmayların, transfer görüşmelerinde önemli bir mesafe kat ettiği ve imza aşamasına getirdiği isimlerle ilgili olarak resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı öğrenildi.
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