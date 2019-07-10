10 Temmuz 2019, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Olkowski Gazişehir'de

Olkowski Gazişehir'de
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Sol beke Brezilyalı Morais’i alan temsilcisi, sağ beke de ekibi Bolton’dan Polonyalı milli yıldız Olkowski’yi etti

Gazişehir , ekibi Bolton'dan 29 yaşındaki Pawel Olkowski'yi kadrosuna kattı. Daha önce de S.Bükreş'ten sol bek Morais'i alan Antep temsilcisi, sağ bekte oynayan Polonyalı yıldızla 2 yıllık imza attı. 13 kez 'da ter döken 29 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 39 maçta 2 gol, 3 asist yaptı.

Transfer listesi kabarık

Kırmızı-siyahlılar, 'dan Biyik, Ankaragücü'nden Canteros ve Orgill ile 'la yolları ayrılan için de girişimlerini sürdürüyor. Gazişehirli kurmayların, görüşmelerinde önemli bir mesafe kat ettiği ve imza aşamasına getirdiği isimlerle ilgili olarak resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı öğrenildi.

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