09 Temmuz 2019, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep'te transfer

Gazişehir Gaziantep'te transfer
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 09.07.2019

'e yükselen , Polonyalı sağ bek oyuncusu Pawel Olkowski'yi etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, çalışmalarına da devam ediyor.

Son olarak ekibi Bolton forması giyen sağ bek oyuncusu Olkowski ile temasa geçen kırmızı-siyahlılar, Gaziantep'e gelen oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki futbolcu, Polonya 'nın formasını 13 maçta giydi.

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