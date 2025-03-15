Gaziantep FK-Bellona Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Gaziantep FK sahasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2025- 13:24