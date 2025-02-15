Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor.
Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Dioudis, Arda, Viena, Husic, Ndiaye, Sorescu, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Halil, Okereke
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Rey Manaj
GAZİANTEP FK-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.