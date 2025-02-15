Gaziantep FK-Net Global Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2025- 13:41